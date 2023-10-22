США направляют на Ближний Восток комплексы THAAD и Patriot

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США развернут на Ближнем Востоке противоракетный комплекс THAAD и дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot после атак проиранских группировок, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

" После подробного обсуждения с президентом (США Джо - ИФ) Байденом недавней эскалации ситуации со стороны Ирана и его марионеточных сил на Ближнего Востоке, сегодня я поручил предпринять ряд дополнительных шагов по дальнейшему укреплению позиции Министерства обороны в регионе. Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, повысят защиту сил США в регионе и помогут в защите Израиля", - говорится в заявлении американского министра обороны.

По его словам, в регионе будут развернуты "терминальная батарея высокогорной обороны (THAAD), а также дополнительные батальоны "Патриот" в точках по всему региону, чтобы усилить защиту сил США".

Ранее Пентагон направил к берегам Израиля авианосцы USS Gerald R. Ford, USS Dwight D. Eisenhower. Кроме того, сообщалось об отправке на Ближний Восток 4 тыс. американских морских пехотинцев.

На этой неделе военные базы США в Ираке подверглись атакам шиитских группировок. Так, накануне движение "Исламское сопротивление Ирака" ударило двумя беспилотниками по американской базе "Харир" в иракском Курдистане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после кровопролитного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Израильские военные в ответ начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.