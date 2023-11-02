СМИ сообщили о возможном неудачном запуске американской МБР Minuteman III

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое, по данным Пентагона, должно было состояться в среду, скорее всего, было неуспешным, сообщило издание Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Ванденберг.

"Испытательный пуск ракеты Minuteman III, как и планировалось, был проведен в среду с базы Космических сил Ванденберг, но, по всей видимости, пошел не по плану", - сообщает издание, отмечая, что представители базы хранят молчание по поводу пуска.

Подчеркивается, что обычно в пресс-релизах после запусков военные подтверждают успех миссии, в том числе фотографиями и видео спустя пару часов после старта.

Однако Командование глобального удара ВВС целый день хранит молчание о результатах испытания.

При этом издание указывает, что наблюдатели, живущие вблизи базы, заметили странное изменение траектории полета ракеты после запуска.

Как ранее официально сообщал Пентагон, в среду США планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.

Как отметили в Командовании глобального удара, "целью программы испытательных запусков МБР является демонстрация готовности ядерных сил США и подтверждение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания".

"Этот тест является рутинным и был запланирован несколько лет назад. Как и предыдущие испытательные запуски, этот испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты должен подтвердить и проверить эффективность, готовность и точность системы вооружения", - подчеркнули в командовании.

При этом американские военные указали, что Соединенные Штаты заранее уведомили РФ о предстоящем испытании "в соответствии с нашими существующими двусторонними обязательствами".

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент США располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.