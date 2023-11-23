Китай вывел на орбиту исследовательский спутник

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" в четверг успешно вывела на орбиту спутник для испытания интернет-технологий, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 18:00 по Пекинскому времени (13:00 по Москве) со стартовой площадки космодрома Сичан в провинции Сычуань.

По данным корпорации, аппарат был создан Институтом разработки малых спутников Китайской академии наук для испытания на орбите спутниковых интернет-технологий.