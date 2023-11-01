КПП "Рафах" открылся для выхода иностранцев из сектора Газа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Впервые с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС КПП "Рафах" открылся для иностранцев и раненых палестинцев, желающих покинуть сектор Газа, сообщает в среду Al Jazeera со ссылкой на трансляцию.

Первые беженцы уже пересекают границу между сектором Газа и Египтом, среди них иностранные граждане и больные или тяжело раненные палестинцы.

Ранее сообщалось, что Египет заключил сделку с Израилем и США и готов принять до 400 иностранных граждан, желающих покинуть сектор Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,5 тыс. человек.