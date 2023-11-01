Британский министр проведет переговоры в Израиле и на Западном берегу Иордана

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Британский министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН Тарик Махмуд Ахмад (барон Уимблдонский) отправился на Ближний Восток, где встретится с чиновниками Израиля и Западного берега Иордана, сообщает сайт правительства Великобритании.

В его задачи входят переговоры о незамедлительном введении гуманитарных пауз в военных действиях ради доставк гуманитарной помощи в Газу, об эвакуации из сектора Газа британских подданных и о шагах к политическому урегулированию, которое обеспечило бы справедливость и безопасность для обеих сторон конфликта. Также он займется переговорами освобождении британских заложников ХАМАС, заявит о признании озабоченностей Израиля в сфере безопасности и примет усилия по сдерживанию эскалации конфликта в регионе.

В пресс-службе правительства напомнили, что Великобритания недавно выразила готовность выделить еще 30 млн фунтов (более $36,4 млн) на гуманитарную помощь мирному населению Газы. Финансирование будет направлено, в частности, на поддержку деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.