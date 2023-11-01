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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Британский министр проведет переговоры в Израиле и на Западном берегу Иордана

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Британский министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН Тарик Махмуд Ахмад (барон Уимблдонский) отправился на Ближний Восток, где встретится с чиновниками Израиля и Западного берега Иордана, сообщает сайт правительства Великобритании.

В его задачи входят переговоры о незамедлительном введении гуманитарных пауз в военных действиях ради доставк гуманитарной помощи в Газу, об эвакуации из сектора Газа британских подданных и о шагах к политическому урегулированию, которое обеспечило бы справедливость и безопасность для обеих сторон конфликта. Также он займется переговорами освобождении британских заложников ХАМАС, заявит о признании озабоченностей Израиля в сфере безопасности и примет усилия по сдерживанию эскалации конфликта в регионе.

В пресс-службе правительства напомнили, что Великобритания недавно выразила готовность выделить еще 30 млн фунтов (более $36,4 млн) на гуманитарную помощь мирному населению Газы. Финансирование будет направлено, в частности, на поддержку деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Хроника 07 октября – 01 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Великобритания Газа ХАМАС Израиль Тарик Махмуд Ахмад
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