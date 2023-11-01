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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

В Израиле допустили ответ в "правильный момент" на атаку хуситов из Йемена

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля может дать ответ на обстрел со стороны хуситов из Йемена в дальнейшем, но заявил в среду представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Мы можем дать ответ, когда наступит правильный момент", - приводят израильские СМИ слова Хагари.

В ЦАХАЛ также сообщили, что после атаки разместили ракетные катера в Красном море.

Накануне сообщалось, что в Эйлате, который находится на берегу Красного моря, звучала сирена воздушной тревоги в связи с предполагаемым приближением к городу беспилотника. Позже местные СМИ сообщили о сбитом над Красным морем снаряде. Израильские военные позже заявили, что сбитый у прибрежного города Эйлат снаряд мог быть запущен хуситами из Йемена.

В течение нескольких недель хуситов обвиняют в попытках запуска ракет и дронов в сторону Израиля из Йемена. Так, две ракеты были сбиты США и Саудовской Аравией, а также несколько дронов упали в египетских городах. Также на прошлой неделе в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что "воздушная угроза" над Красным морем была перехвачена израильским истребителем.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 8,3 тыс. человек.

Израиль Йемен
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