Парламент Белоруссии поддержал прекращение соглашения с Украиной о контроле на границе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект "О прекращении действия соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе".

Об этом сообщила пресс-служба Палаты представителей.

Этот законопроект в палату внесло правительство в начале октября, напоминает "БелТА". В Минске считают, что украинская сторона допустила существенное нарушение условий соглашения.

"Согласно статье 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года существенное нарушение международного договора одной из его сторон дает право другой стороне ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия", - говорится в сообщении.