Белоруссия запланировала построить две погранзаставы на границе с Украиной

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия построит две новые пограничные заставы на границе с Украиной в следующем году, соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок республики.

Так, тендеры на выбор организации, оказывающей услуги по мониторингу цен и тарифов при строительстве объекта, касаются строительства комплексов пограничных застав в населенных пунктах Боровое Лельчицкого района и Наровля Наровлянского района Гомельской области Белоруссии. Сроками завершения проекта указаны февраль и апрель 2024 года соответственно.

Как сообщалось, ранее глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что у республики имеется достаточный контингент для охраны своих границ и подчеркнул, что "мы раньше никогда не охраняли границу со страной, где идут боевые действия. Задача первая у пограничников - не поддаваться на провокации".

По его словам, украинцы регулярно предпринимают попытки спровоцировать белорусских пограничников на какие-то действия, в том числе, запуская беспилотники и повреждая совместную пограничную инфраструктуру.