Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Белоруссия запланировала построить две погранзаставы на границе с Украиной

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия построит две новые пограничные заставы на границе с Украиной в следующем году, соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок республики.

В миреЛукашенко потребовал усилить охрану границ БелоруссииЛукашенко потребовал усилить охрану границ БелоруссииЧитать подробнее

Так, тендеры на выбор организации, оказывающей услуги по мониторингу цен и тарифов при строительстве объекта, касаются строительства комплексов пограничных застав в населенных пунктах Боровое Лельчицкого района и Наровля Наровлянского района Гомельской области Белоруссии. Сроками завершения проекта указаны февраль и апрель 2024 года соответственно.

Как сообщалось, ранее глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что у республики имеется достаточный контингент для охраны своих границ и подчеркнул, что "мы раньше никогда не охраняли границу со страной, где идут боевые действия. Задача первая у пограничников - не поддаваться на провокации".

По его словам, украинцы регулярно предпринимают попытки спровоцировать белорусских пограничников на какие-то действия, в том числе, запуская беспилотники и повреждая совместную пограничную инфраструктуру.

Белоруссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжении Китая

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

США направили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет

Что случилось этой ночью: суббота, 8 апреля

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Один человек погиб в результате теракта в Тель-Авиве

Что произошло за день: пятница, 7 апреля

Минторг США рассматривает введение мер в отношении продукции "Лаборатории Касперского"

Минторг США рассматривает введение мер в отношении продукции "Лаборатории Касперского"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });