В Белоруссии у границы с Украиной сформировали новый зенитный ракетный полк

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, он будет дислоцироваться в городе Лунинец Брестской области, сообщило в четверг Минобороны республики.

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - отметили в белорусском военном ведомстве.

Сообщается, что в четверг вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Виктор Хренин.