В Турции опасаются, что события в Газе могут распространиться на весь регион

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Анкаре не хотят, чтобы конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС распространился на другие страны в регионе, и призывают к миру, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.

"Мы не хотим, чтобы события в секторе Газа переросли в войну, которая затронет страны региона. Призываем всех игроков прилагать усилия для устойчивого мира", - сказал он во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Он также отметил, что "не может быть отдельных стандартов для Украины и Палестины", и международное сообщество должно действовать принципиально и последовательно.

Фидан также обвинил ЕС в том, что он "не хочет слышать о прекращении огня" из-за своей коллективной позиции.

В свою очередь, Абдоллахиян обвинил Израиль в военных преступлениях в секторе Газа и заявил, что "если война не будет остановлена, ответственность за выход ситуации в регионе из-под контроля ляжет на США, Израиль и тех, кто поддерживает военные преступления".

Он также поблагодарил Турцию за гуманитарную помощь сектору Газа и поддержку усилий против депортации его жителей.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,5 тыс. человек.