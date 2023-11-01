Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Астронавтки NASA вышли в открытый космос с МКС для монтажных работ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Две американки-астронавтки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения монтажных работ и научных исследований, сообщило NASA.

Выход продлится около шести с половиной часов. Астронавтам предстоит демонтировать неисправный коммуникационный блок антенны на ферме станции и заменить одно из креплений, которое позволяет направлять солнечные панели станции в сторону Солнца, а также взять пробы с поверхности станции на наличие микроорганизмов, способных существовать в вакууме.

Выход астронавтов планировался еще 12 октября, но был отложен из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора российского модуля "Наука" станции "для анализа ситуации", отметили в NASA.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Могбели и О'Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA) Сатоси Фурукава.

NASA МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ

Египет примет до 400 иностранных граждан из сектора Газа

Египет примет до 400 иностранных граждан из сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тыс. целей в секторе Газа

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тыс. целей в секторе Газа

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Что случилось этой ночью: среда, 1 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Астронавты NASA в среду выйдут в открытый космос с МКС для монтажных работ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });