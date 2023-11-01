Астронавтки NASA вышли в открытый космос с МКС для монтажных работ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Две американки-астронавтки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения монтажных работ и научных исследований, сообщило NASA.

Выход продлится около шести с половиной часов. Астронавтам предстоит демонтировать неисправный коммуникационный блок антенны на ферме станции и заменить одно из креплений, которое позволяет направлять солнечные панели станции в сторону Солнца, а также взять пробы с поверхности станции на наличие микроорганизмов, способных существовать в вакууме.

Выход астронавтов планировался еще 12 октября, но был отложен из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора российского модуля "Наука" станции "для анализа ситуации", отметили в NASA.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Могбели и О'Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA) Сатоси Фурукава.