Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Фото: NASA/Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Двое американских женщин-астронавтов Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, завершив в среду выход в открытый космос, вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Выход дуэта из шлюза Quest начался в 08:05 по времени Восточного побережья США (в 15:05 по Москве) и продлился более шести с половиной часов.

Астронавты отрегулировали поворотное устройство, которое позволяет направлять солнечные панели МКС в сторону Солнца, установили крепление для будущих новых более мощных солнечных панелей и подготовили к снятию с фермы станции в ходе последующего выхода в космос коммуникационного блока ранее демонтированной неисправной антенны.

Выход астронавтов планировался еще 12 октября, но был отложен из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора модуля "Наука" российского сегмента МКС "для анализа ситуации", отметили в NASA.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA) Сатоси Фурукава.