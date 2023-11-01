Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Иордания отзывает посла из Израиля

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Амман немедленно отзывает посла в Израиле из-за ситуации в секторе Газа, и просит не возвращаться израильского посла, ранее покинувшего Иорданию, сообщает агентство Petra со ссылкой на заявление главы МИД Иордании Аймана Сафади.

"Сафади объявил в среду о немедленном отзыве посла Иордании из Израиля. Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису", - информирует агентство.

Согласно заявлению МИД, в Иордании "растет обеспокоенность по поводу дальнейшего обострения ситуации, которое может поставить под угрозу безопасность всего региона".

Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля о том, что его посол, ранее покинувший Иорданию, не должен возвращаться.

По словам главы МИД Иордании, возможность возвращения послов зависит от того, прекратится ли "война в секторе Газа", а также воздержится ли Израиль "от действий, которые лишают палестинцев их основных прав, включая доступ к еде, воде и медикаментам".

Сафади заявил о необходимости достижения мира в регионе на основе решения, основанного на формуле "два государства для двух народов", и создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Израиль Иордания сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 17 декабря

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ

Египет примет до 400 иностранных граждан из сектора Газа

Египет примет до 400 иностранных граждан из сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тыс. целей в секторе Газа

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тыс. целей в секторе Газа

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Что случилось этой ночью: среда, 1 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });