МИД Израиля раскритиковал решение Боливии разорвать дипломатические связи

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - 31 октября Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем, а Колубмия и Чили отозвали из Израиля послов для консультаций. МИД Израиля 1 ноября назвал решение Боливии "капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране", пишет Ha'aretz.

Пресс-служба израильского МИД заявила в соцсетях, что с "этим решением правительство Боливии ставит себя на один уровень с террористической организацией ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и взяла в заложники еще 240, в том числе детей, женщин, стариков и младенцев". Израиль осуждает Боливию за поддержку терроризма и демонстрацию подобных ценностей.

О разрыве дипломатических отношений с Израилем 31 октября на пресс-конференции объявила министр правительства Боливии Мария Нела Прада. Как писал Guardian, она заявила, что правительство страны требует прекращения атак на сектор Газа, которые уже унесли тысячи жизней мирных людей и привели к вынужденному массовому переселению.

Ранее разорвать связи с Израилем и признать Израиль террористическим государством потребовал бывший президент Боливии Эво Моралес. Guardian напоминает, что Боливия разрывала отношения с Израилем в 2009 году после военной операции в секторе Газа, но восстановила их в 2020 году после прихода к власти временного президента Жанин Аньес.

Президент Колумбии Густаво Петро 31 октября объяснил решение отозвать посла из Израиля "резней палестинского народа". Ранее он сравнивал Израиль с нацистами при Гитлере. МИД Израиля ответил на это, что враждебными и антисемитскими заявлениями власти Колумбии поощряют террористов ХАМАС и создают угроз жизням израильтян.

Президент Чили Габриель Борис объяснил отзыв посла из Израиля необходимостью проконсультироваться с ним о "недопустимых нарушениях международных гуманитарных норм" в Газе и добавил, что смерти мирного населения сектора Газа показывают, что операция ВС Израиля сводится к коллективному наказанию.

На прошлой неделе действия Израиля критиковал и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.