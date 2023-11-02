Бахрейн решил отозвать своего посла из Израиля

Королевство также прекращает экономическое сотрудничество с Израилем

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Бахрейна приняли решение отозвать своего посла в Израиле, сообщают в четверг арабские СМИ.

Кроме того, отмечается, что королевство прекращает все экономические связи с Израилем.

В парламенте Бахрейна указали, что пошли на этот шаг в знак поддержки "законных прав палестинского народа".

Кроме того, по данным арабских СМИ, посол Израиля в Манаме в свою очередь уже покинул территорию Бахрейна.

Накануне Иордания отозвала своего посла в Тель-Авиве. Глава МИД Айман Сафади заявил, что "это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису".

Ранее также Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за непропорционального, по ее мнению, ответа израильской армии на нападение ХАМАС, совершенное 7 октября. Чили и Колумбия отозвали послов для консультаций.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.