Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Национальная финансовая прокуратура Франции объявила, что российскому предпринимателю Алексею Кузьмичеву предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве и других финансовых нарушениях, сообщил телеканал BFMTV.

По данным прокуратуры, Кузьмичеву "в среду в Париже были предъявлены обвинения, в частности, в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и предполагаемом отмывании денег". В числе обвинений также организация в составе преступной группы теневой занятости.

По сообщению канала, адвокат подозреваемого отказался высказываться по данному делу.

Кузьмичев помещен под судебный надзор под обязательство внести залог в 8 млн евро. В отношении него действует запрет "покидать национальную территорию", цитирует BFMTV заявление финансовой прокуратуры.

Российский предприниматель был задержан в понедельник на юге страны в Сен-Тропе (департамент Вар) и помещен под стражу. По сведению судебного источника, в домах Кузьмичева в Сен-Тропе и в Париже были произведены обыски, "изъяты деньги и драгоценности".

Предполагаемые факты касаются, среди прочего, его активов в сфере недвижимости во Франции и незадекларированных доходов, передает BFMTV со ссылкой на источник.

С 15 марта 2022 года Кузьмичев находится под санкциями Европейского союза.