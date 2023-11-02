Блинкен отправится в турне по ряду стран Ближнего Востока и Азии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь Энтони Блинкен 2-10 ноября нанесет визиты в Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию, сообщил американский госдепартамент.

В Израиле Блинкен "подтвердит поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону от терроризма", обсудит защиту граждан США в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа.

Он также намерен провести работу по "предотвращению распространения конфликта", освобождению заложников, увеличению темпов и объема гуманитарной помощи Газе.

Помимо этого, Блинкен обсудит в Иордании вопросы защиты гражданского населения и содействия расширению и устойчивой доставке гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе.

Кроме того, в Аммане госсекретарь "подтвердит "приверженность США сотрудничеству с партнерами в целях создания условий, необходимых для установления прочного и устойчивый мира на Ближнем Востоке, включая создание Палестинского государства".

В Токио Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел G7, проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой японского МИД Ёко Камикавой, "чтобы обсудить двусторонние приоритеты, включая поддержку восстановления экономики Украины и энергетических потребностей и укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе".

В ходе визита в Сеул Блинкен на встречах с президентом Юн Сук Елем, министром иностранных дел Пак Джином обсудит "пути (...) реагирования на глобальные вызовы", включая растущее военное сотрудничество России с КНДР, украинский кризис, а также нестабильность на Ближнем Востоке.

Затем госсекретарь отправится в Индию для участия в диалоге в формате "2+2", к которому присоединится министр обороны Ллойд Остин. В Дели будут обсуждаться "как двусторонние, так и глобальные проблемы, и события в Индо-Тихоокеанском регионе".