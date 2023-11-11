КНДР заявила, что США нагнетают напряженность на Корейском полуострове

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Провокационные высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, касающиеся характера отношений между КНДР и Россией, только усиливают опасную политическую и военную напряженность на Корейском полуострове и в регионе в целом, заявил в субботу северокорейский МИД.

"Безответственные и провокационные высказывания Блинкена только усиливают опасную политическую и военную напряженность на Корейском полуострове и в регионе в целом, - говорится в заявлении министерства, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Ранее Блинкен заявил в Сеуле: "Мы глубоко обеспокоены военным сотрудничеством между КНДР и Россией" добавив, что США намерены вместе с партнерами "усилить давление на Москву, чтобы она не передавала КНДР военные технологии".

МИД Северной Кореи отметил, что "нынешняя администрация США испытывает болезненное отвращение к развитию отношений между независимыми суверенными государствами, которые строятся на основе признанных принципов международного права, включая равенство суверенитета, взаимное уважение, невмешательство и взаимную выгоду".

В заявлении содержится требование к Вашингтону "отказаться от враждебной политики в отношении двух стран и менталитета холодной войны и прекратить политические провокации, военные угрозы и стратегическое давление на КНДР и Россию".

В нем подчеркивается, что сотрудничество между КНДР, Россией и Китаем "играет ключевую роль в защите мира и стабильности не только на Корейском полуострове и в регионе, но и во всем мире".

"Что бы ни говорили, отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией, стремящимися к независимости, миру и дружбе, будут неуклонно укрепляться, и любая попытка США и их вассальных сил нарушить мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе столкнется с решительным и скоординированным противодействием России", - резюмировали в северокорейском внешнеполитическом ведомстве.