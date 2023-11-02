В КНР подтвердили, что планируют провести переговоры с США по ядерному оружию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Представители Китая и США на следующей неделе проведут переговоры, которые будут посвящены, в частности, вопросам контроля над ядерными вооружениями, сообщили в четверг в МИД КНР.

"Китай и США проведут переговоры по вопросам выполнения международных соглашений, касающихся контроля над вооружениями и нераспространения (ядерного оружия - ИФ)", - приводят китайские СМИ слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Он подтвердил, что переговоры пройдут на следующей неделе в Вашингтоне.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщало, что США намерены на следующей неделе провести с Китаем переговоры по контролю над ядерными вооружениями.

В октябре Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что в этом году Китай располагал примерно 500 ядерными боеголовками и планирует иметь более 1 тыс. к 2030 году, причем наращивание идет быстрее, чем ожидалось. У США имеется около 3,7 тыс. ядерных боеголовок, пишет Bloomberg.

Западные СМИ напоминают, что Вашингтон и Пекин в настоящее время работают над организацией встречи президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.