Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

В КНР подтвердили, что планируют провести переговоры с США по ядерному оружию

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Представители Китая и США на следующей неделе проведут переговоры, которые будут посвящены, в частности, вопросам контроля над ядерными вооружениями, сообщили в четверг в МИД КНР.

"Китай и США проведут переговоры по вопросам выполнения международных соглашений, касающихся контроля над вооружениями и нераспространения (ядерного оружия - ИФ)", - приводят китайские СМИ слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Он подтвердил, что переговоры пройдут на следующей неделе в Вашингтоне.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщало, что США намерены на следующей неделе провести с Китаем переговоры по контролю над ядерными вооружениями.

В октябре Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что в этом году Китай располагал примерно 500 ядерными боеголовками и планирует иметь более 1 тыс. к 2030 году, причем наращивание идет быстрее, чем ожидалось. У США имеется около 3,7 тыс. ядерных боеголовок, пишет Bloomberg.

Западные СМИ напоминают, что Вашингтон и Пекин в настоящее время работают над организацией встречи президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Что случилось этой ночью: четверг, 2 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 200 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 17 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });