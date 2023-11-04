Байден продлил чрезвычайное положение по инвестициям в китайские ценные бумаги

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пролил действие чрезвычайного положения в отношении инвестиций в ценные бумаги китайских компаний, которое было введено в 2020 и продлено в 2021 году.

В подписанном президентом указе отмечается, что чрезвычайное положение предназначено "для борьбы с необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют определенные компании Китайской Народной Республики (КНР)".

Байден считает, что "КНР использует капитал Соединенных Штатов для выделения ресурсов и обеспечения возможности развития и модернизации своих военных, разведывательных и других служб безопасности, что по-прежнему позволяет КНР напрямую угрожать Соединенным Штатам и силам Соединенных Штатов за рубежом".

"По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное указом президента 13959 от 12 ноября 2020 года, расширенное указом президента 14032 от 3 июня 2021 года, должно действовать и после 12 ноября 2023 года", говорится в сообщении.

Чрезвычайное положение продлевается сроком на один год.