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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Саудовская Аравия начала кампанию по сбору средств на помощь сектору Газа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия запустила кампанию по сбору средств для палестинцев в секторе Газа, сообщает в четверг Associated Press.

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По данным местных СМИ, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд уже пожертвовал около $8 млн, а кронпринц Мухаммед бин Салман - более $5 млн.

Сбор средств проходит на платформе Sahem, которую до этого королевство уже использовало для помощи другим странам.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 8,7 тыс. человек.

Саудовская Аравия сектор Газа
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