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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Минздрав сектора Газа сообщил о 9061 погибшем в регионе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 9000 человек, заявил Минздрав сектора, который контролируется группировкой ХАМАС.

Представитель Минздрава Ашраф аль-Кудра заявил, что всего погиб 9061 человек, в том числе 3760 несовершеннолетних.

Израиль проводит военную операцию против ХАМАС после терактов 7 октября. Мирному населению севера сектора Газа было рекомендовано на время операции перебраться на юг.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 02 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС
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