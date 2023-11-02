Минздрав сектора Газа сообщил о 9061 погибшем в регионе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 9000 человек, заявил Минздрав сектора, который контролируется группировкой ХАМАС.

Представитель Минздрава Ашраф аль-Кудра заявил, что всего погиб 9061 человек, в том числе 3760 несовершеннолетних.

Израиль проводит военную операцию против ХАМАС после терактов 7 октября. Мирному населению севера сектора Газа было рекомендовано на время операции перебраться на юг.