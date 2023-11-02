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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Газе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри провели в четверг телефонный разговор, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили на Смоленской площади.

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"Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в секторе Газа. Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры. Подтверждена общая позиция в пользу незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа, оказания срочного содействия всем нуждающимся, освобождения заложников", - сообщили в МИД РФ по итогам разговора.

В МИД РФ отметили, что "с российской стороны подчеркнута настоятельная необходимость скорейшей организации эвакуации из этого палестинского анклава находящихся там граждан России при содействии египетских партнеров".

МИД РФ Сергей Лавров сектор Газа Египет
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