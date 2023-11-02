Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Газе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри провели в четверг телефонный разговор, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили на Смоленской площади.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в секторе Газа. Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры. Подтверждена общая позиция в пользу незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа, оказания срочного содействия всем нуждающимся, освобождения заложников", - сообщили в МИД РФ по итогам разговора.

В МИД РФ отметили, что "с российской стороны подчеркнута настоятельная необходимость скорейшей организации эвакуации из этого палестинского анклава находящихся там граждан России при содействии египетских партнеров".