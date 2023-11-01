Свыше 300 иностранцев эвакуированы из сектора Газа в Египет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Более 320 иностранных граждан в среду прибыли в Египет в первой группе эвакуированных из сектора Газа, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в египетской службе безопасности и палестинского чиновника.

По их данным, держатели иностранных паспортов покинули сектор Газа на шести автобусах.

Египетские официальные лица уточнили, что в Египет из сектора Газа эвакуированы также 76 раненых.

Отмечается, что на данном этапе в рамках эвакуации анклав разрешили покинуть примерно 500 иностранцам и лицам с двойным гражданством. Ожидается, что люди, подпадающие под эти критерии, продолжат покидать сектор Газа в ближайшие дни.