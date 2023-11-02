Латвия отвела 3,5 месяца на перерегистрацию или вывоз машин с номерами РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, согласно которым владелец зарегистрированного в России транспортного средства должен перерегистрировать его или вывезти из Латвии не позднее 14 февраля следующего года.

Использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении на территории Латвии будет разрешено только в случае транзитного проезда через латвийскую территорию. Транспортному средству, зарегистрированному в России, будет разрешено проезжать транзитом через территорию Латвии только один раз.

Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает из Латвии и будет обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, то оно будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут передаваться Украине.

В то же время поправки предусматривают обязанность лица до въезда в Латвию на зарегистрированной в России машине через электронные сервисы Дирекции безопасности дорожного движения предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и периоде, в течение которого транспортное средство будет участвовать в дорожном движении в Латвии. Этот период не должен превышать 24 часов.

Министерство юстиции отмечает, что в связи с конфликтом на Украине пребывание зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.

Согласно директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении РФ, зарегистрированным в России автотранспортным средствам не разрешается въезд на территорию Европейского союза. Однако речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС.

Тогда же, в сентябре, Латвия, а также Польша, Литва, Эстония и Финляндия объявили о запрете въезда для автомобилей с российскими номерами.