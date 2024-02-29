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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Латвия задумалась о запрете въезда автомобилям с белорусскими номерами

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Комиссии парламента Латвии рассмотрят проект поправок к закону о дорожном движении, которые предусматривают запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает BNS.

С 14 февраля в стране вступили в силу поправки в этот же закон, запрещающие находиться в Латвии автомашинам с российской регистрацией. Использование таких транспортных средств разрешено только в случае транзитного проезда через латвийскую территорию. Причем проезжать транзитом разрешено только один раз. Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает из Латвии и незаконно используется в дорожном движении, оно будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут передаваться Украине.

Инициаторы новых поправок предлагают применять такие же требования и к автомобилям, зарегистрированным в Белоруссии, чтобы автомобили с российскими номерами нельзя было перерегистрировать в этой стране и вновь использовать в Латвии.

Поправки предусматривают, что транспортное средство с белорусскими номерами должно покинуть территорию Латвии или пройти перерегистрацию в течение трех месяцев с момента вступления поправок в силу. За незаконное использование зарегистрированного в Белоруссии транспортного средства предусматривается штраф от 750 до 2 тысяч евро и конфискация автомобиля.

Латвия Белоруссия Украина
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