Турция готова принять на лечение пациентов из сектора Газа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Турция готова принимать на лечение палестинцев, которым невозможно оказывать квалифицированную помощь из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа, сообщил в соцсетях глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Об этом пишет Daily Sabah.

Речь идет и тех, кто был ранен непосредственно в результате конфликта, и тех, кого в условиях боев невозможно лечить, и Коджа призвал международное сообщество как можно скорее скоординировать усилия во их эвакуации.

"Мы готовы предоставить поддержку и услуги в Турции раковым больным, которых выписали из больницы в Газе ввиду отсутствия возможностей лечения, а также перевезти пациентов - взрослых и детей - из палат интенсивной терапии", - написал министр.

Он напомнил, что в Газе из-за обстрелов и нехватки топлива была закрыта Больница турецко-палестинской дружбы.

Ссылаясь на данные Минздрава Газы, газета пишет, что больницы переполнены более чем на 50%, а в медцентре "Аш-Шифа", рассчитанном на 700 пациентов, сейчас находится 5 тысяч человек.