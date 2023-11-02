В Израиле пообещали доставить топливо в больницы Газы, когда оно там закончится

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Израильтяне готовы обеспечивать медицинские учреждения сектора Газа необходимыми объемами топлива, заверил глава израильского генштаба Герцль Халеви.

"Мы ежедневно отслеживаем ситуацию в Газе. Более недели назад они (палестинцы - ИФ) сказали нам, что в больницах заканчивается топливо, но до сих пор оно не закончилось", - приводит в четверг слова Халеви газета The Times of Israel.

"Когда этот день наступит, и топливо закончится, мы доставим необходимые объемы в больницы. И мы предпримем все возможное, чтобы убедиться, что это топливо не попало в руки группировки ХАМАС", - отметил начальник генштаба.