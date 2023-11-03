США предостерегли "Хезболлу" от использования конфликта Израиля и ХАМАС в своих целях

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - США призывают ливанское шиитское движение "Хезболла" не пытаться обратить в свою пользу конфликт Израиля и группировки ХАМАС, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Мы и наши партнеры даем ясно понять: "Хезболле" и другим силам, государственным и негосударственным, не следует извлекать выгоду из идущего конфликта", - приводит издание слова неназванного представителя Совбеза США.

"Ситуация может перерасти в более кровавую войну, чем между Израилем и Ливаном в 2006 году. США не хотят, чтобы конфликт перекинулся на Ливан", - отметил он.

Ранее в пятницу лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявлял, что конфликт в секторе Газа нужно как можно скорее остановить, чтобы не допустить его перерастания в региональную войну. В то же время он отмечал, что руководство движения рассматривает все варианты действий и что "Хезболла" вступила в бой против Израиля сразу после нападения на него группировки ХАМАС, отвлекает на себя израильские силы от сектора Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным, ее жертвами в секторе Газа стали не менее 9,2 тыс. человек, 32 тыс. человек получили ранения. Вместе с тем ЦАХАЛ и "Хезболла" продолжают обмен ударами на границе Израиля и Ливана.

Накануне ЦАХАЛ взял в кольцо город Газа. В пятницу глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильские войска наступают в анклаве в соответствии с планами, а удары по ХАМАС будут лишь нарастать. Так, ранее в ЦАХАЛ сообщили, что уничтожили две группы палестинских боевиков, которые вышли из туннелей и пытались атаковать израильские войска.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил выходящему в ОАЭ изданию The National, что следующей целью сухопутной операции станет сеть туннелей, которые ХАМАС использует для вылазок. По некоторым данным, ХАМАС располагает подземной системой длиной в сотни километров, лежащей на глубине до 80 м.

Тем временем в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что все стороны конфликта замечены в нарушении гуманитарного права и прав человека. В Агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в свою очередь сообщили, что больше не могут гарантировать безопасность гражданских лиц в анклаве в убежищах под флагом ООН: всего в строениях ООН в секторе сейчас укрываются около 600 тыс. человек.

Вместе с тем заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что наблюдаются успехи в переговорах о доставке топлива в качестве гумпомощи в сектор Газа.

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников. Также стало известно, что США запускают не несущие вооружения разведывательные дроны над сектором Газа для помощи израильской армии в поисках заложников, находящихся в плену ХАМАС. По данным CNN, два американских дрона MQ-9 Reaper в минувшие выходные летали также и у границ Ливана.

Находящийся в турне на Ближнем Востоке госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал в пятницу, что принцип "два государства для двух народов" является единственным способом обеспечить безопасность Израилю и урегулировать конфликт в регионе. Также он напоминал о праве Израиля на самозащиту, но одновременно заявлял, что обсуждал с израильскими лидерами тему временных прекращений огня для доставки гумпомощи в сектор Газа и для возможного освобождения заложников. Кроме того, Блинкен указывал на необходимость предотвратить эскалацию конфликта в регионе и на стремление США дать ответ на действия проиранских сил.