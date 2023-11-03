Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

США предостерегли "Хезболлу" от использования конфликта Израиля и ХАМАС в своих целях

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - США призывают ливанское шиитское движение "Хезболла" не пытаться обратить в свою пользу конфликт Израиля и группировки ХАМАС, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Мы и наши партнеры даем ясно понять: "Хезболле" и другим силам, государственным и негосударственным, не следует извлекать выгоду из идущего конфликта", - приводит издание слова неназванного представителя Совбеза США.

"Ситуация может перерасти в более кровавую войну, чем между Израилем и Ливаном в 2006 году. США не хотят, чтобы конфликт перекинулся на Ливан", - отметил он.

Ранее в пятницу лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявлял, что конфликт в секторе Газа нужно как можно скорее остановить, чтобы не допустить его перерастания в региональную войну. В то же время он отмечал, что руководство движения рассматривает все варианты действий и что "Хезболла" вступила в бой против Израиля сразу после нападения на него группировки ХАМАС, отвлекает на себя израильские силы от сектора Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным, ее жертвами в секторе Газа стали не менее 9,2 тыс. человек, 32 тыс. человек получили ранения. Вместе с тем ЦАХАЛ и "Хезболла" продолжают обмен ударами на границе Израиля и Ливана.

В миреВ Израиле заявили, что могут вывести из строя всю сеть туннелей ХАМАСЧитать подробнее

Накануне ЦАХАЛ взял в кольцо город Газа. В пятницу глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильские войска наступают в анклаве в соответствии с планами, а удары по ХАМАС будут лишь нарастать. Так, ранее в ЦАХАЛ сообщили, что уничтожили две группы палестинских боевиков, которые вышли из туннелей и пытались атаковать израильские войска.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил выходящему в ОАЭ изданию The National, что следующей целью сухопутной операции станет сеть туннелей, которые ХАМАС использует для вылазок. По некоторым данным, ХАМАС располагает подземной системой длиной в сотни километров, лежащей на глубине до 80 м.

Тем временем в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что все стороны конфликта замечены в нарушении гуманитарного права и прав человека. В Агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в свою очередь сообщили, что больше не могут гарантировать безопасность гражданских лиц в анклаве в убежищах под флагом ООН: всего в строениях ООН в секторе сейчас укрываются около 600 тыс. человек.

Вместе с тем заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что наблюдаются успехи в переговорах о доставке топлива в качестве гумпомощи в сектор Газа.

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников. Также стало известно, что США запускают не несущие вооружения разведывательные дроны над сектором Газа для помощи израильской армии в поисках заложников, находящихся в плену ХАМАС. По данным CNN, два американских дрона MQ-9 Reaper в минувшие выходные летали также и у границ Ливана.

Находящийся в турне на Ближнем Востоке госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал в пятницу, что принцип "два государства для двух народов" является единственным способом обеспечить безопасность Израилю и урегулировать конфликт в регионе. Также он напоминал о праве Израиля на самозащиту, но одновременно заявлял, что обсуждал с израильскими лидерами тему временных прекращений огня для доставки гумпомощи в сектор Газа и для возможного освобождения заложников. Кроме того, Блинкен указывал на необходимость предотвратить эскалацию конфликта в регионе и на стремление США дать ответ на действия проиранских сил.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
США Израиль Ливан Хезболла сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 3 ноября

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy
Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Риге демонтировали памятник советскому ученому Келдышу

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });