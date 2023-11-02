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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Председатель Еврокомиссии назвала 4 условия обеспечения безопасного ИИ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что гарантии "понимания и снижения рисков", связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ), должны основываться на четырех условиях.

Она назвала их, выступая в Великобритании на первом саммите по безопасному использованию ИИ.

"Во-первых, нам нужно процветающее и независимое научное сообщество, оснащенное средствами для оценки систем искусственного интеллекта. Им необходимо государственное финансирование и доступ к лучшим суперкомпьютерам", - сказала она.

Во-вторых, по мнению фон дер Ляйен, "необходимо разработать международно признанные процедуры и стандарты тестирования безопасности ИИ".

В-третьих, "должна существовать стандартная процедура, согласно которой о каждом значительном инциденте, вызванном ошибками или неправильным использованием ИИ, будет сообщаться и будут приниматься меры".

В качестве четвертого условия, полагает глава ЕК, следует создать "надежную международную систему оповещений".

"Эти четыре столпа должны составлять эффективную систему управления. В основе всего этого должна лежать культура ответственности. Для частных субъектов это означает один общий принцип: чем больше возможностей модели ИИ и сопутствующих рисков, тем выше ответственность", - объяснила председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Великобритания
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