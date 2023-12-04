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EY отметила успехи в использовании ИИ в аудите

Другие компании "большой четверки" глобальных аудиторов пока не столь оптимистичны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - EY, одна из компаний "большой четверки" глобальных аудиторов, опробовала на счетах некоторых из своих клиентов систему искусственного интеллекта (ИИ), обученную распознавать мошенничество, и получила впечатляющие результаты, пишет Financial Times.

Как отмечает управляющий партнер EY в Великобритании и Ирландии Кэтрин Бэрроу, ИИ-система выявила подозрительную активность в двух из 10 компаний, которые она проверяла. Впоследствии клиенты EY подтвердили, что в обоих случаях действительно имело место мошенничество.

Некоторые отраслевые эксперты видят в ИИ-системах существенный потенциал в плане улучшения качества аудита и снижения рабочей нагрузки сотрудников компаний. Способность нейросетей перерабатывать и анализировать крупные объемы данных может сделать их новым мощным инструментом для оповещения аудиторов о признаках нарушений и других проблемах, полагают эксперты.

Аудиторы, однако, расходятся во мнениях о том, насколько они могут доверять технологии, которая еще не прошла широкое тестирование и зачастую плохо понятна.

Некоторые специалисты сомневаются в наличии достаточного объема качественной информации для обучения ИИ-систем, чтобы они могли достоверно определять множество различных форм потенциальных мошенничеств. Кроме того, возникают вопросы относительно защиты данных, если аудиторы используют конфиденциальную клиентскую информацию для разработки нейросетей, отмечает FT.

EY не раскрывает данные относительно выявленных ее ИИ-системой мошенничеств. Однако, по словам Бэрроу, полученные результаты позволяют предположить, что технология имеет перспективы для применения в аудите.

Специалист Deloitte по искусственному интеллекту Саймон Стивенс отмечает, что случаи мошенничества уникальны и отличаются друг от друга. Это означает, что натренированные на определенных паттернах нейросети могут и не выявить проблемы.

"Мошенничества уникальны и каждое происходит немного по-своему, - говорит Стивенс. - По своей природе они стараются обойти системы защиты посредством нового использования технологий или выявления новых уязвимостей, и здесь ИИ пока не очень хорошо показывает себя".

В KPMG UK также не уверены, что ИИ-системы достаточно умны, чтобы выявить сложные мошеннические схемы.

"Аферы непредсказуемы по своей природе, поэтому использование известных случаев мошенничеств для тренировки моделей машинного обучения кажется сомнительным", - отмечают в KPMG.

Последнее слово относительно того, как технология может быть использована, вероятно, останется за регуляторами, пишет FT. Джейсон Брэдли, возглавляющий направление технологий обеспечения качества в Совете по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) Великобритании, заявил, что ИИ может "поддержать повысившееся качество и эффективность аудита", если будет использоваться надлежащим образом.

Однако он предупредил, что компаниям потребуется опыт, чтобы обеспечить работу систем в соответствии с надлежащими стандартами.

EY Deloitte KPMG Джейсон Брэдли Кэтрин Бэрроу Великобритания FRC
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