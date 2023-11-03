Блинкен может провести в Аммане встречу с главами МИД арабских стран-союзников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Иорданию в субботу встретится со своими коллегами из арабских стран-союзников, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на неназванных арабского дипломата и американского чиновника.

"Со слов американского чиновника, Вашингтон будет использовать эту встречу для сплочения как можно большего числа региональных партнеров в поддержку своих мер в отношении войны Израиля и ХАМАС", - сообщает издание.

Источник также отметил, что призывы властей США к гуманитарным паузам, увеличению гуманитарной помощи, отказу от перемещения палестинцев и противодействие оккупации Израилем сектора Газа "в числе тех позиций, которые арабские союзники США могли бы поддержать".

По данным The Times of Israel, список приглашенных на встречу с Блинкеном еще не составлен.

Как сообщалось, госсекретарь Энтони Блинкен 2-10 ноября нанесет визиты в Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.