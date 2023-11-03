Что случилось этой ночью: пятница, 3 ноября

ЦАХАЛ вошел в город Газу, палата представителей одобрила помощь Израилю, Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля заявила, что город Газа окружен. Позднее издание The Hill сообщило со ссылкой на источники, что израильские военные вошли в город.

- Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд. За документ проголосовали 226 конгрессменов, против - 196.

- Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых. По программам с господдержкой ставки не меняются, отметили в банке.

- Украинский дрон сбит над Белгородской областью вечером в четверг, заявили в Минобороны РФ.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен может провести в Иордании встречу с главами МИД арабских стран-союзников. Вашингтон намерен добиться от региональных партнеров поддержки своих действий относительно Израиля и ХАМАС, пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника.

- Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу.