Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Что случилось этой ночью: пятница, 3 ноября

ЦАХАЛ вошел в город Газу, палата представителей одобрила помощь Израилю, Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля заявила, что город Газа окружен. Позднее издание The Hill сообщило со ссылкой на источники, что израильские военные вошли в город.

- Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд. За документ проголосовали 226 конгрессменов, против - 196.

- Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых. По программам с господдержкой ставки не меняются, отметили в банке.

- Украинский дрон сбит над Белгородской областью вечером в четверг, заявили в Минобороны РФ.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен может провести в Иордании встречу с главами МИД арабских стран-союзников. Вашингтон намерен добиться от региональных партнеров поддержки своих действий относительно Израиля и ХАМАС, пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника.

- Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия вошла в город Газу

Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявил, что Газа окружена

ЦАХАЛ заявил, что Газа окружена
Обострение палестино-израильского конфликта

Cектора Газа через Рафах покинули 74 американца с двойным гражданством

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

АФК "Система" и связанные с ней структуры попали под санкции США

США ввели санкции против "СПБ биржи"

Ураган с Атлантики нарушил график воздушного движения в Бельгии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });