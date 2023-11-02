В Израиле заявили, что могут вывести из строя всю сеть туннелей ХАМАС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - У Армии обороны Израиля есть уникальные решения для того, чтобы уничтожить всю подземную инфраструктуру группировки ХАМАС под сектором Газа, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Как пишет The Times of Israel, он заявил об этом при посещении формирования специального назначения инженерных войск ЦАХАЛ "Яхалом".

"У нас есть уникальные средства, чтобы достать до всех туннелей и разрушить их, мы готовы сделать это, - сказал он военным. - Мы всюду доберемся, и тогда у террористов будет выбор: либо погибнуть в туннеле, либо выйти. А на выходе еще один выбор: или погибнуть от израильского огня, или сдаться без предварительных условий".

Так, по его словам, ЦАХАЛ и будет действовать.

Министр добавил, что сомневается, что у других армий мира есть такие средства, пишет Ha'aretz. Он призвал военнослужащих "Яхалома" тренироваться, собираться и готовить оборудование, и пообещал, что они будут на острие атак на всех самых важных направлениях.