Туры в Таиланд могут подорожать в зимнем сезоне на 30% из-за роста спроса в КНР

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Туры в Таиланд на февраль и март с началом зимнего сезона могут подорожать на 30% из-за высокого спроса со стороны китайского и других зарубежных рынков, сообщил генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Можно предсказать рост цен по всем зарубежным зимним направлениям, но особенно это коснется Таиланда. Так как скоро китайский Новый год, и китайские туристы на этот период массового поедут в Таиланд, отельеры поднимут цены как минимум на 30%. Сейчас мы туры в Таиланд на февраль продаем по 200 тыс. рублей на двоих. Через несколько недель они вырастут до 260-300 тыс.", - сообщил он "Интерфаксу" в кулуарах церемонии награждения туроператором Coral Travel лучших-партнеров турагентств.

По его словам, росту спроса на Таиланд во второй половине зимы будет способствовать и то, что в ОАЭ к этому времени станет холодно купаться, а остальные зимние направления, такие как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий предполагают заметно более высокие цены.

"Вьетнам, который мог бы составить конкуренцию Таиланду как сравнительно недорогое направление, вряд ли откроется этой зимой", - добавил Мкртчян.

Он сообщил, что летний сезон в этом году прошел очень успешно, несмотря на скачки курса рубля и резкое подорожание туров в Турцию.

"У нас плюс 30% по людям, плюс 80% по деньгам за счет резкого роста среднего чека. Если в прошлом году мы продавали Турцию за 50 тыс. рублей на двоих, то сейчас продаем туры в среднем за 100 тыс. рублей на двоих, и это минимальная цена. То есть, чек вырос по сравнению с предыдущим годом минимум в два, а то и в два с половиной раза. И не только по Турции. Он вырос по ОАЭ, Таиланду, по России. У нас 70% продаж - это туры по России. И мы видим, что "Сочи Парк Отель", который в прошлом году в июне стоил 10 тыс. рублей на двоих, в этом стоит 80 тыс. рублей. И туристы покупают, потому что другие объекты подорожали еще больше", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что средний чек на отдых вырос во всех регионах России, но показатель роста везде разный.

"Единственный регион России от Калининграда до Камчатки, где цена на отдых упала, - это Крым", - сказал Мкртчян. Как отметил эксперт, даже заметный рост цен не помешал продажам туров.

Гендиректор турагентства "Кремлин Тур" Ренат Усаев также сообщил о приросте продаж туров за летний сезон 2023 года, несмотря на все трудности, связанные с ослаблением рубля и резким подорожанием отелей Турции.

"В начале сезона стоимость отдыха в Турции по некоторым отелям выросла на 100%. Туристы снижали уровень отелей, сокращали сроки поездки. Меняли направление - Турцию на Мальдивы, Эмираты или Таиланд, которые продавались фактически по цене Турции. Туроператорам пришлось сокращать полетные программы в пределах 10-15%", - пояснил эксперт.

"Сейчас мы видим рост объемов продаж туров на зимний порядка 40-50% по сравнению с прошлым годом", - добавил Усаев.

Ранее гендиректор Coral Travel Эрджюмент Юналан сообщил журналистам, что за летний сезон 2023 года туроператор отправил в Турцию на 15% больше туристов, чем годом ранее.