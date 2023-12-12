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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Более 1,3 млн российских туристов посетили Таиланд с начала года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россия замыкает пятерку лидеров среди стран по турпотоку в Таиланд, с 1 января по 8 декабря в стране отдохнули более 1,3 млн российских туристов, сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (ТАТ).

Согласно статистике ведомства, первое место заняла Малайзия, откуда приехали 4,1 млн туристов. На втором месте Китай с 3,2 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Южная Корея (1,5 млн). Четвертое место заняла Индия, откуда в Таиланд приехали 1,49 млн туристов.

Как отметили в ТАТ, в первую неделю декабря Россия с большим отрывом заняла первое место по турпотоку в Таиланд среди европейских стран. С 1 по 8 декабря королевство посетили 48,5 тыс. российских туристов.

На втором месте Германия с 20,9 тыс. туристов. Замыкает тройку лидеров Великобритания, откуда приехали 20,14 тыс. В топ-5 вошли Франция (14,2 тыс.), Казахстан (6,3 тыс.) и Швеция (5,6 тыс.).

Таиланд
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