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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В ЕС обеспокоены сообщениями о военном сотрудничестве России и КНДР

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе выразили обеспокоенность сообщениями о военном сотрудничестве и предполагаемых поставках оружия между Россией и КНДР, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС решительно осуждает любые подобные поставки оружия", - говорится в его заявлении.

ЕС призвал КНДР и Россию "воздерживаться от любого обмена военной техникой или боеприпасами и соблюдать серию резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюции 1718, 1874 и 2270, четко запрещающие любой экспорт или импорт оружия с участием КНДР".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в середине октября, что сообщения о начале поставок боеприпасов из КНДР в Россию не основаны на доказательствах. Он отмечал, что об этом давно заявляли британская и американская разведка, но не предоставляли никаких доказательств.

Он напомнил, что в ходе контактов на высшем уровне между Россией и КНДР на космодроме "Восточный" отмечалось, что Северная Корея является ближайшим соседом России, Москва продолжит выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодное сотрудничество на основе взаимного уважения и будут "развивать отношения во всех областях". "Это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", - сказал Песков.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре. В частности, в ходе поездки он вместе с президентом Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". После этого лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", обсудив региональную безопасность и ситуацию в мире. В середине октября в Пхеньяне провел переговоры глава МИД России Сергей Лавров.

Дмитрий Песков Евросоюз КНДР
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