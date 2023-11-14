Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея рассматривает возможность частичного приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

"Правительство рассматривает возможность приостановления действия некоторых положений межкорейского военного соглашения в качестве меры предосторожности против северокорейских провокаций", - заявил собеседник агентства.

По его словам, одна из обсуждаемых в настоящее время мер предполагает возобновление наблюдения вблизи приграничных районов в случае, если КНДР запустит военный спутник-шпион.

Агентство напоминает, что межкорейское соглашение запрещает полеты беспилотников в радиусе 10 км от западной части и 15 км от восточной части военной демаркационной линии.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик неоднократно призывал приостановить действие межкорейского соглашения, ссылаясь на его ограниченные возможности в области наблюдения.

Ранее Северная Корея предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить запуск в октябре, но не уложилась в установленный срок.

На прошлой неделе глава южнокорейского Минобороны заявил, что Северная Корея, возможно, перенесла запуск на ноябрь, чтобы "при содействии России" устранить технологические сбои в системе третьей ступени ракеты.