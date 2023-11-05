Активная фаза учений кораблей РФ Мьянмы пройдет 7-9 ноября в Андаманском море

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что практическая часть учений кораблей России и Мьянмы пройдет 7-9 ноября в Андаманском море, запланированы артиллерийские стрельбы.

"В ходе практической части учения, которое состоится в период с 7 по 9 ноября в акватории Андаманского моря, будут отработаны совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы по воздушной и надводной целям, поиск подводной лодки с применением морской авиации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Моряки России и Мьянмы также отработают на учении отражение условной террористической атаки быстроходных катеров на отряд кораблей и другие учебные эпизоды.

Это первое в современной истории российско-мьянманское военно-морское учение, сказано в сообщении.

3 ноября в Мьянму прибыл главком ВМФ РФ Николай Евменов.