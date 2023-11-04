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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

В Берлине, Париже и в Лондоне проходят многотысячные акции в поддержку Палестины

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Жители Парижа, Берлина и Лондона вышли в субботу на демонстрации, чтобы выразить поддержку палестинцам, сообщают европейские СМИ.

Самые массовые демонстрации проходят в столице Германии, в них принимают участие, по разным подсчетам, от 6 до 10 тыс. человек. Стражи порядка задействовали 1,4 тыс. сотрудников полиции для обеспечения порядка. У многих из собравшихся в руках палестинские флаги и плакаты с лозунгами: "Остановите геноцид", "Требуем прекращения огня", "Спасите Газу".

Многотысячная акция состоялась и во французской столице. Демонстранты прошли по центральным улицам Парижа. Среди лозунгов, которые они скандируют, - "Палестина будет жить, Палестина победит!".

На Трафальгарской площади в Лондоне также собралось несколько тысяч человек, требующих незамедлительного прекращения огня. Они разложили на земле фотографии погибших в секторе Газа вместе с цветами и свечами.

Акции прошли не только в Европе, но и в Турции. Наиболее многочисленные - в Стамбуле и Анкаре.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.

Израиль Газа Палестина
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