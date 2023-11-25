В Лондоне усилили безопасность в преддверии акции в поддержку палестинцев

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В центре британской столицы Лондона усилили присутствие полиции в преддверии запланированной на вечер субботы многотысячной акции в поддержку палестинцев, сообщает британское ТВ.

По данным канала Sky News, безопасность усилили вблизи Гайд Парк Корнер - это перекресток из шести улиц в боро Вестминстер, а также там расположена одноименная станция метрополитена. Там дежурит полиция, размещены полицейские автомобили.

Ожидается, что вечерняя акция в Лондоне соберет порядка 100 тыс. участников, которые пройдут маршем по центру британской столицы.

Помимо этого, в воскресенье, 26 ноября, запланирована другая акция - против антисемитизма. Организаторы ожидают на ней присутствие порядка 40-50 тыс. человек.