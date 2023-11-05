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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Блинкен провел встречу с Аббасом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил в воскресенье Рамаллу, где провел встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, передают западные СМИ.

Это первый визит Блинкена на палестинские территории с момента начала 7 октября вооруженного конфликта между Израилем и контролирующей сектор Газа группировкой ХАМАС.

В субботу главы МИД ряда арабских стран призвали США добиваться немедленного бессрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Блинкен в пятницу, 3 ноября, прибыл с визитом в Израиль с целью добиться временного прекращения огня для вывоза из сектора Газа иностранцев и доставки туда гумпомощи. Однако израильская сторона пока что такие предложения отвергает.

Палестинская национальная администрация де-факто контролирует лишь ряд территорий на Западном берегу Иордана. Управление сектором Газа она не осуществляет.

Израиль США ХАМАС Энтони Блинкен Махмуд Аббас Рамалла сектор Газа
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