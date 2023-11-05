Блинкен планирует провести в воскресенье встречу с Махмудом Аббасом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в воскресенье в Рамалле встретиться с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на палестинского чиновника.

Газета обратила внимание, что это "станет первой поездкой высокопоставленного американского дипломата на Западный берег с начала войны между Израилем и ХАМАС".

Темы обсуждений на предстоящей встрече не разглашаются.

Ранее на этой неделе Блинкен, напоминает издание, заявил на слушаниях в Конгрессе: "В какой-то момент наиболее разумным было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская администрация взяла на себя управление Газой и, в конечном счете, ответственность за безопасность".

Оно отмечает, что это - "первый случай, когда администрация Байдена публично заявила о своем желании, чтобы палестинская администрация вернулась в сектор Газа". Этот вопрос Вашингтон в частном порядке обсудил с региональными партнерами на фоне войны Израиля и ХАМАС.

В Рамалле со своей стороны заявили, что не заинтересованы в возвращении в Газу, если это не станет частью дипломатической инициативы, которая объединит анклав с Западным берегом и обновит мирный процесс с Израилем.

По оценке газеты, "эта идея была бы поддержана администрацией президента Байдена, но не нынешним израильским правительством".

В то же время, арабский мир призывает Вашингтон добиться прекращения огня в секторе Газа.

После переговоров глав МИД ряда арабских государств с Блинкеном в Аммане накануне министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил: "Мы подтвердили позицию арабских стран, которая призывает к незамедлительному прекращению огня и незамедлительной поставке гуманитарной помощи".

Блинкен в свою очередь заявил журналистам после переговоров, что Вашингтон выступает против режима прекращения огня.

Госсекретарь считает, что такой режим позволит ХАМАС "перегруппироваться и осуществить атаки, подобные той, что произошла 7 октября", поэтому необходима только гуманитарная пауза.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.