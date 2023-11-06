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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Взятие Газы - не конец операции против ХАМАС

Заместитель директора Института США и Канады, генерал-майор Павел Золотарев проанализировал, чего можно ждать от наземной операции Израиля

Взятие Газы - не конец операции против ХАМАС
Израильский военный во время молитвы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Окружение израильской армией города Газа - столицы сектора означает, что армия Израиля проводит операции уже в самом анклаве.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с генерал-майором заместителем директора Института США и Канады, членом Совета по внешней и оборонной политике Павлом Золотаревым.

Тактика боевых действий расширилась... "Кто не спрятался, я не виноват!"

- Последние события на линии Израиль - сектор Газа показывают, что израильская армия изменила тактику ведения операции и от точечных ударов с возвращением к местам дислокации армия перешла к наступательной операции. Цель - окружение столицы сектора, а затем и захват города. Чем вызвано такое изменение тактики?

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- У меня складывается впечатление, что они не отказались от тактики точечных ударов, целью которой было уничтожение обнаруженных туннелей, а расширили операцию. Они подошли к городу Газа, и конечно, по мере продвижения вглубь бои будут носить все более ожесточенный характер с большими потерями с двух сторон. Ясно, что на выходах из туннелей в самом городе боевые группы ХАМАС ждут израильских военных.

Изменению тактики способствовало и то, что значительная часть жителей из города вышла. Об этом израильское руководство знает, а если кто-то остался, то вероятно, Израиль, после всех предупреждений, действует по принципу "кто не спрятался, я не виноват".

Поэтому речь может идти уже не об отказе от применения точечных ударов по туннелям, а о расширении военной тактики с проникновением вглубь территории. Точечные удары по-прежнему необходимы для разрушения и самих туннелей и выходов из них, и помещений, где стоят генераторы и вентиляционные сооружения.

- Для взятия города Газа надо преодолеть несколько колец обороны. Их строили все последние годы. Чтобы их пройти с наименьшими потерями, Израиль должен увеличить наступательную группу, в том числе бронетанковую.

- Если бронетанковые части пойдут вперед без сопровождения пехоты, то они станут просто великолепной мишенью, а двигать танки вместе с пехотой - все равно будут значительные потери. За каждой кучей мусора в городе могут прятаться гранатометчики.

- Получается, что предыдущая тактика массированной бомбардировки города в конечном итоге обернулась для армии Израиля обратным вариантом - развалины стали препятствием на пути взятия территории.

- Да, конечно, развалины, если их не сравнять с землей, позволяют прятаться боевым группам ХАМАС.

Ирану ядерная программа важнее планов ХАМАС

- Теперь перейдем на север Израиля. Судя по всему, "Хезболла" воздерживается от прямого столкновения с Израилем. Вместо открытия второго фронта на севере Израиля, как ожидало руководство ХАМАС, "Хезболла" ограничивается нанесением ударов по израильским военным позициям. Это, безусловно, разозлило хамасовское руководство, и между ними и руководством "Хезболлы" состоялся достаточно нелицеприятный обмен заявлениями.

- Я думаю, что здесь сказывается в первую очередь влияние Ирана. Ему этот большой конфликт не нужен. Руководители Ирана реализовывают, учитывая обстановку, свои планы последовательного выполнения ядерной программы.

Они еще не подошли к тому этапу, чтобы можно было себя вести несдержанно. Вот если у них появится ядерное оружие, они будут опираться на фактор ядерного сдерживания. Пример тому - Северная Корея. С Северной Кореей вынуждены считаться. Бывший президент США Трамп летал туда и встречался с руководством Северной Кореи. Это все благодаря ядерному оружию. Иран пока к такому уровню не подошел. Договор, который был заключен по ядерной программе Ирана, перечеркнут, а новый пока не появился.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что крупный масштабный военный конфликт в этом районе никому не нужен. В этом плане интересы американцев, которые пытаются сдерживать и Израиль, и Ирана совпадают.

- Вероятно, поэтому Израиль не наносит бомбовые удары вглубь территории Ливана.

- Конечно. В принципе, если смотреть на политику Соединенных Штатов, то они в конфликтах любого масштаба стараются минимизировать его эскалацию.

Взятие Газы - это не окончание операции. Следующий этап - наказание руководства ХАМАС.

- Как, по вашему мнению, долго может продлиться осада и взятие города Газа? Вероятно, это главная точка удара Израиля?

- В предыдущем интервью я немного погорячился, сказав, что вероятно, операция закончится в течение месяца. Думаю, что она может продолжаться месяца два. Все зависит от длительности той фазы, во время которой будут ликвидированы очаги сопротивления, особенно связанные с наличием туннелей, и даже весь подземный город. И не только: кроме этого цель Израиля - и уничтожение всех боевых хамасовских ячеек.

А что касается наказания главного руководства ХАМАС, то надо иметь в виду, что оно находится не в Газе, это всем ясно.

Оно находится вне Газы и это, вероятно, будет задачей следующего этапа противостояния ХАМАС и Израиля. Поэтому взятие города они могут решить в течение месяца-двух, но это не будет окончательной победой над ХАМАС...

Дело в том, что ХАМАС, хотя и не очень сильно, но все-таки подпитывается в своей ненависти к Израилю. А теперь тем более. Это как многоголовый змей. Возрождение хамасовских поползновений будет продолжаться, так что очень много зависит не от продолжения операции на всей территории Газы, а от политических мер, которые должны быть приняты позже. Чтобы на этой территории восстановить мир и начать процесс создания двух самостоятельных государств, нужны политические меры. Но это уже не задача Израиля, так как он в одиночку ее не решит. Это дело международное, в том числе и ООН, которая пока остается в стороне. ООН имеет опыт проведения миротворческих операций - это их задача. Но они пока себя не проявляют вообще нигде. Функционал ООН нигде пока не работает.

ХАМАС сектор Газа Израиль Павел Золотарев
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