Израильский эксперт предположил, что туннели в Газе могут быть многоуровневые

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС, возможно, сумела прорыть подземные туннели сразу на нескольких уровнях и переместить важнейшие объекты инфраструктуры на нижние этажи сети, заявил Financial Times резервист Армии обороны Израиля, специалист по подземной войне Йехуда Кфир.

"Урок, который вынесла ХАМАС из авиаударов по ней в 2021 году (...) в том, чтобы копать глубже, укрепить туннели железобетоном. ХАМАС, вероятно, создал туннели в несколько слоев. На верхнем "оборонительном" уровне - мины-ловушки, узкие проходы, взрывоустойчивые двери, что мы уже видели. На нижем уровне, более глубоком и широком, "наступательном", есть логистические комплексы, жилые помещения, склады с оружием", - сказал он.

Financial Time напоминает, что с 2016 года Израиль получил от США помощи на $320 млн для борьбы с подземной системой ХАМАС. Однако, к примеру, использование в 2021 году управляемых авиационных бомб GBU-28 с лазерным наведением дало только ограниченный эффект.

Кфир отметил, что для уничтожения туннелей можно использовать жидкие взрывчатые вещества, боеприпасы объемного взрыва. Также возможны варианты с затоплением туннелей или ведением контрподкопов с целью прерывать сеть ХАМАС в ее узловых точках.

"Израилю нужно (...) добраться до сердца системы ХАМАС не с поверхности, а под землей. Потребуется что-то вроде автоматических землеройных машин, которые будут прокапываться к цели", - резюмировал инженер.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что обнаружили 800 входов в туннели ХАМАС, уничтожили примерно 500 из них вместе с километрами проходов. Однако по оценкам военных, группировка располагает подземной системой в 500 км, некоторые ходы прокопаны под границей с Египтом. Один бывший сотрудник службы безопасности отметил, что речь идет скорее не о туннелях, а о "подземных городах" ХАМАС под сектором Газа.

По данным Financial Times, ЦАХАЛ контролирует значительную часть севера анклава - на поверхности. Однако бойцы ХАМАС продолжают вылазки из-под земли, атакуя военных с тыла, а затем быстро скрываясь в ходах.

Командование располагает военными инженерами и спецназом, который подготовлен для боев на глубине, но бережет их, предпочитая использовать собак, безэкипажные аппараты и роботов.

"Нам следовало уничтожить все это, когда туннельная сеть ХАМАС была меньше. У нас были все разведывательные данные", - сказал бывший сотрудник служб безопасности.