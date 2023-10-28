"Кинжальные удары": новый сценарий операции Израиля

Эксперт Павел Золотарев рассказал о контексте изменения тактики Израиля в секторе Газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, но наземная операция, судя по всему, проходит по другому сценарию.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с заместителем генерального директора Института США и Канады, руководителем военно-политических исследований института генерал-майором Павлом Золотаревым.

Вместо "утюга" - хирургические операции

Корр.: Складывается впечатление, что Израиль в качестве наземной операции выбрал тактику "кинжальных ударов". Раньше говорили о так называемом проутюживании сектора Газа от границы до границы. Почему отказались, грубо говоря, от "утюга"?

Золотарев: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на эти события шире, а не только через призму отношений Израиля и Газы.

Надо иметь в виду, что в мире идет устойчивый рост мусульман - не только численности населения в мусульманских странах, но и тех, кто принимает ислам. Они, конечно, не разбирают никаких деталей, и автоматически, следуя принципу "наших бьют", выступают на стороне палестинцев в секторе Газа. Это один фактор, влияющий на политику Израиля.

Дальше. Надо иметь в виду внутриполитическое положение в странах Запада, в частности в Европе и Соединенных Штатах. На их территории сейчас очень много иммигрантов-мусульман, и в этих странах формируется культурологическое понятие о необходимости научиться жить вместе, иначе говоря, научиться понимать друг друга. И, если посмотреть на состав демонстраций, то там смешанные - и приезжие мусульмане, и местные жители. Израиль не может это недооценивать, что, соответственно, сковывает его действия.

Он мобилизовал свои вооруженные силы для большой войны, но вынужден выбирать другую тактику, тактику хирургических операций. Им, конечно, сложно переходить на другую тактику, но обстоятельства заставляют, и Соединенные Штаты, понимая это, поддерживают изменение тактики.

И еще один важнейший фактор, который Израиль не может игнорировать. Дело осложняется тем, что "под боком" у Израиля - Иран и "Хезболла". Их вмешательство может вызвать крупномасштабный конфликт. А этого, ясно видно, никто не хочет.

Изменение тактики ведения войны - веление времени

Корр.: Но эмоциональная обстановка в стране, тем более в вооруженных силах, сильно накалена и направлена на стремление идти на большую войну.

Золотарев: Да, руководство Израиля в такой обстановке находится в очень сложном положении. Они мобилизовали крупные силы, эмоционально зарядили военных, которые готовы идти воевать и ждут приказа, чтобы всеми силами вторгнуться в Газу, но их применяют избирательно.

Изменение тактики, даже несмотря на эмоциональный накал, который, как ни покажется странным, мешает ведению войны, мне понятно.

Это тот самый идеальный вариант, когда должна действовать не армия, а силы специальных операций! Однако, вероятно, в таком количестве подготовленных сил специальных операций у Израиля нет, поэтому они привлекают к рейдам вооруженные силы. Они вынуждены использовать вооруженные силы вместе с силами специальных операций. В такой ситуации это единственное решение.

Надо понимать, что применение сил специального назначения - это общая тенденция во всем мире. Открытое применение вооруженных сил сталкивается со всеобщей отрицательной реакцией, потому что сам мир становится глобальным. В нем важное значение приобретают глобальные связи и их устойчивость. Именно от этого зависит и устойчивость мировой экономики и, по большому счету, как мы видим, и жизнь людей даже в малообеспеченных странах.

Это все играет против открытого применения вооруженных сил, и все большую роль начинают играть силы специальных операций, которые проводят действия ниже "порога войны".

Корр.: Значит, еще один вывод из всех событий, - Израиль не обращал внимания на подготовку сил специального назначения?

Золотарев: Я думаю, что они обращали внимание, но не предполагали, что потребуется их применение в таком масштабе.

Корр.: Таким образом, складывается картина, что с территории Израиля "кинжально" вооруженные отряды доходят до нужного им объекта в подземном городе, уничтожают его и возвращаются обратно. То есть, полный откат от тактики вооруженного "утюга".

Золотарев: Да, ждать "большого утюга" уже не приходится. И к тому же Израиль думает о заложниках. Даже эти избирательные удары по отдельным фрагментам подземного города, я думаю, они тоже пытаются осуществлять с опорой на информацию, где находятся или могут находиться заложники. Я надеюсь, она у них в хоть каком-то варианте существует, иначе есть опасность, что сами могут уничтожить заложников.

"Кинжальная" война может продлиться до месяца

Корр.: Как вы думаете, такая "кинжальная война" долго может продлиться?

Золотарев: Думаю, что в пределах месяца.

Корр.: В 2014 году вооруженные силы Израиля пограничную зону брали полтора месяца.

Золотарев: Но в той операции меньше использовалась авиация по сравнению с сегодняшней. При таких вылазках авиация должна иметь высокоточное оружие, а не просто бомбы. Может быть, с применением бомб, которые могут проникать на большую глубину, но опять же с высокой точностью.

Корр.: А есть такие?

Золотарев: У американцев есть.

Корр.: И они поделились этим оружием с Израилем?

Золотарев: Я не исключаю, что чем можно, тем они, безусловно, поделятся с Израилем. Они уже сделали выбор, согласно которому высокоточное оружие в общем пакете помощи Украине и Израилю пойдет, прежде всего, Израилю.

Обмен мир на заложников возможен?

Корр.: А вариант прекращения бомбовых ударов по городам Газы в обмен на заложников возможен?

Золотарев: Думаю, что ХАМАС сейчас на это не пойдет. Вероятно, они опасаются, что, если отдадут заложников, то их уничтожение продлится.

И что касается Израиля то, я думаю, и он вряд ли на это сейчас согласится. Они же поставили задачу уничтожить ХАМАС как организацию, и от этой задачи не отступятся.