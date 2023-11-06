Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Менопауза шимпанзе, успех генной терапии врожденной глухоты у детей и выращенные на МКС мышиные эмбрионы

Фото: Panuwat Dangsungnoen via Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологи обнаружили, что дикие шимпанзе из национального парка Кибале в Уганде переживают менопаузу. Ранее считалось, что она характерна только для людей и пяти видов китообразных, включая косаток. По мнению исследователей, менопауза была характерна для всех популяций диких шимпанзе, но в наши дни редко наблюдается из-за того, что большинство групп этих приматов живут в преобразованных людьми лесах и страдают от человеческих инфекций. Возможно, этот признак закрепился благодаря тому, что самки в постменопаузе повышают репродуктивный успех, помогая дочерям заботиться о внуках. Открытие указывает на то, что склонность к долгой пострепродуктивной жизни могла быть характерна уже для общего предка человека и этих приматов, который жил несколько миллионов лет назад.

- Гидратированные минералы и органические соединения на поверхности самого крупного спутника Юпитера Ганимеда могут быть родом из подповерхностных резервуаров с соленой водой. Планетологи пришли к таким выводам на основе наблюдений при помощи инфракрасного инcтрумента JIRAM станции "Юнона", проведенных во время близкого облета спутника в июне 2021 года.

- Генная терапия впервые помогла детям с врожденной глухотой, связанной с дисфункцией белка отоферлина. Этот белок участвует в преобразовании механического звукового раздражения волосковых клеток улитки внутреннего уха в нервные импульсы. Об успешном лечении в ходе клинических испытаний сообщили сразу две научных группы – из США и Китая. Они обе разработали препараты, содержащие рабочую версию гена отоферлина на вирусном векторе. Глухота – самое распространенное сенсорное нарушение, которым страдает более 450 млн человек. В 70 процентах врожденных случаев и в четверти развившихся у взрослых оно обусловлено генетическими причинами.

- Гены денисовцев помогли современным людям лучше переносить холод, но заодно предрасположили их к психическим расстройствам. Ученые проследили эволюционное распространение участка генома, который получен от денисовцев и влияет на обмен цинка в клетках.

- Ученые смоделировали изменение условий среды в непальской провинции Мадшех и пришли к выводу, что площади непригодных для слонов местообитаний в XXI веке будут расти. Основными причинами для этого станут волны жары и засухи во время сухого сезона.

- Японские ученые отправили замороженные двухдневные эмбрионы мыши на МКС, где астронавты разморозили их и культивировали в течение четырех дней, а затем отправили обратно на Землю. В космосе до стадии бластоцисты развились меньше эмбрионов, чем в земных условиях, но дифференцировка клеток и экспрессия генов в них были сопоставимы. Это предполагает, что эмбрионы млекопитающих могут развиваться под действием микрогравитации в космосе.

- По числу геномов, добытых в России, средневековые Рюриковичи проигрывают и неандертальцам, и денисовцам. Но теперь счет не всухую. В этом материале рассказывается, какую информацию ученые вытянули из генома сына Александра Невского, Дмитрия.

- Как культура могла появиться у человеческого вида? Лавджой предположил, что виноват может быть нейропептид Y – нейромедиатор, которого у людей намного больше, чем у других приматов. Сайт N+1 разбирался, почему пока эта гипотеза выглядит довольно необоснованной.