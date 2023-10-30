Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Геном сына Александра Невского, масса иммунной системы и прогноз о неизбежном таянии шельфовых льдов западного побережья Антарктиды

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеогенетики прочитали ядерную ДНК великого князя владимирского Дмитрия – сына Александра Невского, жившего в XIII веке. Это первый геном древнерусского правителя из династии Рюриковичей, происхождение останков которого не вызывает сомнений. У него определили ту же самую Y-хромосомную линию, что и у большинства современных представителей рода Рюриковичей, а также смоделировали происхождение из трех предковых компонент, связанных со скандинавами, финно-угорскими популяциями и степными кочевниками или их потомками, осевшими в Центральной Европе.

- Иммунную систему на весы не положишь – но ее массу можно рассчитать. Израильские ученые пришли к выводу, что у здорового среднего взрослого человека примерно 1,8 триллиона иммунных клеток общей массой около 1,2 кг.

- Действие кетамина при депрессии неотличимо от плацебо, если вводить их под наркозом – выяснили американские ученые. Самое интересное заключается в том, что и то, и другое помогало: умеренная или тяжелая депрессия у многих пациентов становилась легкой.

- Ученые из Германии посадили петухов перед зеркалом, чтобы выяснить, смогут ли птицы отличить свое отражение от другой особи. Классический зеркальный тест с меткой они не прошли. Однако отражение с сородичем, судя по всему, не перепутали: петухи сигнализировали о приближающемся хищнике, только когда видели рядом живого сородича, а в одиночестве – с зеркалом или без него – сигнал тревоги не издавали.

- В XXI веке западное побережье Антарктиды ждет неизбежная потеря большого количества шельфовых льдов. Не поможет даже ограничение антропогенных выбросов парниковых газов, и море Амундсена будет нагреваться втрое быстрее, чем в XX веке. К такому выводу пришли ученые из Британской антарктической службы. По их мнению, необходимо сосредоточиться на адаптации к неизбежному повышению уровня океана.

- В антипригарном покрытии сковородок, а также в материале упаковок и бытовой химии содержатся фторорганические соединения. Их повышенная концентрация в плазме крови связана с повышенным риском развития рака щитовидной железы.

- Мантия Марса действительно неоднородна и в ней есть расплавленный слой, богатый железом, примыкающий к ядру планеты. К такому выводу пришли планетологи, изучившие свойства первого марсотрясения, обнаруженного на обратной стороне планеты станцией InSight.

- Тайваньские врачи описали случай линьки паука прямо в наружном слуховом проходе у пожилой женщины. Паука и его экзоскелет извлекли с помощью аспирационной канюли, структуры уха, в том числе барабанная перепонка, не пострадали. Предположительно членистоногое относится к семейству скакунчиков (Salticidae).