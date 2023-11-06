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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

СМИ Армении сообщили об освобождении сына экс-президента Кочаряна

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Арестованный сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян освобожден после получения в понедельник мандата депутата парламента республики.

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Кадры его освобождения распространили армянские СМИ.

Ранее в понедельник председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян выступил с заявлением, сообщив, что Левон Кочарян получил мандат депутата парламента после того, как депутат оппозиционной фракции "Армения" Армен Чарчян отказался от мандата.

По словам адвоката Александра Кочубаева, основанием для освобождения является решение Конституционного суда, который признал антиконституционным содержание под стражей лиц, получивших мандат депутата.

В сентябре Левон Кочарян был арестован. Следственный комитет Армении обвинил пострадавшего от полицейских в ходе акций протеста 22 сентября Левона в избиении четырех сотрудников полиции.

22 сентября Левон Кочарян был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Кадры его избиения полицейскими в автомобиле были распространены армянскими СМИ.

В ереванском медцентре "Наири" "Интерфаксу" сообщали, что у Кочаряна диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, состояние - средней тяжести.

С 19 сентября, после начала операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, в Армении проходили акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Армения Левон Кочарян
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