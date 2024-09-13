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В Армении возобновляется следствие по делу экс-президента Кочаряна

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Кассационный суд Армении отменил решение о прекращении следствия в отношении второго президента страны Роберта Кочаряна, а также бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, сообщает пресс-служба суда.

Дело Кочаряна, Хачатурова и других будет рассмотрено в Антикоррупционном суде.

В декабре 2023 года суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по обвинению в получении взятки в связи с истечением срока давности. При этом оправдательного приговора суд не вынес. Срок давности предполагаемого преступления истек в мае 2023 года.

В апреле 2021 года суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

В то же время суд продолжил рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвинялся Кочарян. Предпринимательница Сильва Амбарцумян обвиняла Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.

ОДКБ Армения Юрий Хачатуров Роберт Кочарян
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